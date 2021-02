Rugby

Rugby - XV de France : Boudjellal lance un message à Galthié !

Publié le 3 février 2021 à 12h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président de Fabien Galthié au RCT, espère voir le XV de France performer lors du Tournoi des 6 Nations.

Dans seulement quelques jours, le XV de France entamera la première compétition de son année 2021. Le Tournoi des 6 Nations va ouvrir ses portes, avec la rencontre entre les Bleus et l’Italie à Rome (6 février, 15h15). Les hommes de Fabien Galthié se déplaceront ensuite en Irlande (14 février), avant d’accueillir l’Écosse au Stade de France (28 février). Viendra ensuite le difficile déplacement à Twickenham, pour affronter les vice-champions du monde anglais (13 mars), avant de terminer à domicile contre le Pays de Galles (20 février). Un calendrier compliqué à première vue, mais plusieurs observateurs voient le XV de France concourir pour une victoire, voire même un Grand Chelem.

« Si vous mettez une branlée aux Anglais, Fabien, j'oublie tout et je te fais revenir au RCT ! »