Rugby - XV de France

XV de France : Bernard Laporte annonce la couleur pour la tournée en Australie !

Publié le 5 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Bernard Laporte s'est montré optimiste quant au maintien de la tournée d'été du XV de France en Australie, assurant qu'une décision serait prise au mois de mars.

Alors que le XV de France prépare son match d'ouverture pour le Tournoi des VI Nations, prévu ce samedi à 15h15 contre l'Italie à Rome, Bernard Laporte a déjà les yeux rivés vers l'avenir. Le président de la Fédération française de rugby, qui s'est récemment exprimé concernant les chances du XV de France dans ce Tournoi des VI Nations, pense que la tournée des Bleus en Australie en juillet prochain, mais assure qu'une décision n'a pas encore été prise.

« Je pense sincèrement que la France ira en Australie »