Rugby - XV de France : Un Tournoi à la portée des Bleus ? La réponse de Laporte !

Publié le 4 février 2021 à 20h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet des chances du XV de France, en ce Tournoi des 6 Nations.

Il n’y a pas si longtemps, le début du mois de février était synonyme de grosse galère pour le XV de France, qui a enchainé les déceptions face à l’Angleterre, l’Irlande ou encore le Pays de Galles. Mais tout a changé en 2020. Avec le nouveau projet de Fabien Galthié, les Bleus semblent totalement avoir changé de statut. Ils sont d’ailleurs annoncés favoris pour ce Tournoi des 6 Nations par des nombreux observateurs, alors même que des déplacements très compliqués en Angleterre et en Irlande se profilent.

« Gagner le Tournoi ? Commençons déjà par l’Italie... »