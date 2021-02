Rugby - XV de France

XV de France : Galthié s'enflamme après la victoire contre l'Italie !

Publié le 6 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que le XV de France a étrillé l'Italie (50-10) lors de l'ouverture du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié n'a pas caché sa satisfaction par rapport à la performance plus que convaincante de ses joueurs.

Le XV de France n'est pas passé à côté de son entrée dans le Tournoi des VI Nations ! Les Bleus ont atomisé la sélection italienne (50-10) ce samedi après-midi à Rome. Cette victoire sans partage du XV de France a vu les joueurs de Fabien Galthié inscrire pas moins de sept essais, dont deux pour le 3/4 aile du Racing 92, Teddy Thomas. Forcément, le sélectionneur de l'équipe française était fier de la solide prestation de ses joueurs au terme de la rencontre.

« On a été efficaces »