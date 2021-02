Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Ollivon s'enflamme pour Dupont !

Publié le 7 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Charles Ollivon a rendu un bel hommage à Antoine Dupont après l'écrasante victoire du XV de France contre l'Italie (50-10) ce samedi pour débuter le Tournoi des VI Nations.

Le XV de France pouvait difficilement espérer une meilleure entrée en matière dans le Tournoi des VI Nations ! Les Bleus ont en effet décimé la sélection italienne samedi (50-10) pour le match d'ouverture de la compétition continentale. Les Français ont inscrit pas moins de sept essais lors de cette tonitruante victoire, l'un d'eux étant l'œuvre de la future grande star du rugby français, Antoine Dupont. Après la rencontre, Charles Ollivon, le capitaine du XV de France, a vanté les mérites de son jeune coéquipier.

« Il a réalisé une grosse performance, on a besoin de lui»