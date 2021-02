Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon dévoile les clés de la victoire face à l'Italie !

Publié le 6 février 2021 à 22h35 par A.D.

Pour son premier match au Tournoi des VI Nations, la France a disposé de l'Italie. Après la rencontre, Charles Ollivon s'est réjoui de ne pas être tombé dans le piège italien.

Pour son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations, la France a dû se frotter à l'Italie. Sans surprise, les Bleus se sont imposés (10-50). Une performance qui a donné le sourire au sélectionneur tricolore Fabien Galthié. « On a le sentiment de s'être bien préparés. C'est toujours particulier de préparer un match dans ces conditions. On va continuer de jouer pour ceux qui ne peuvent pas le faire en ce moment, les enfants... Grâce à tous ces supporters, on essaye de montrer de belles choses et de leur procurer de la joie » , s'est-il enflammé sur France 2 . Après Fabien Galthié, Charles Ollivon a également réagi à la victoire de l'équipe de France.

«On a été très sérieux en conquête et dans le jeu courant»