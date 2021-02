Rugby

Rugby - Top 14 : Michalak revient sur son très beau geste envers le LOU !

Publié le 1 février 2021 à 9h35 par G.d.S.S.

En mars 2020, Frédéric Michalak acceptait de rompre son contrat de conseiller sportif avec le LOU sans compensation financière. L’ancien demi d’ouverture du XV de France se livre à ce sujet.

Alors que le monde du sport n’a pas été épargné par les conséquences économiques de la Covid-19 , Frédéric Michalak n’a pas hésité à donner un joli coup de main à son ancien club, le LOU. Sous contrat en tant que conseiller sportif, et alors qu’il était sur le départ en mars dernier, l’ancien joueur du XV de France a accepté de s’asseoir sur ses indemnités de départ et de quitter le club lyonnais sans compensation. Interrogé ce lundi dans les colonnes de L’Equipe , Michalak revient sur ce geste.

« Ma fonction n’était pas indispensable »