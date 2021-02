Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus touchés par le Covid-19 !

Publié le 16 février 2021 à 12h35 par A.C.

La FFR a annoncé ce mardi que le groupe du XV de France a été placé à l’isolement, après un cas positif au Covid-19 détecté dans le staff.

Le XV de France est sur une bonne lancé en ce Tournoi des 6 Nations 2021. Les Bleus sont actuellement premiers après leurs victoires sur l’Italie (10-50) et l’Irlande (13-15), avec une différence de point qui lui permet de dépasser le Pays de Galles, qui reste également sur deux victoires. Le prochain rendez-vous pour le XV de France sera la réception de l’Écosse le 28 février prochain, au Stade de France. Les homes de Fabien Galthié ont donc deux semaines de préparation...

Un cas positif dans le staff, le groupe à l’isolement et Galthié « cas suspicieux et non avéré »

Une préparation qui est perturbée par la crise sanitaire actuelle. Ce mardi, la Fédération française de rugby a annoncé via un communiqué que le groupe tricolore a été placé à l’isolement, après qu’un membre du staff ait été testé positif au Covid-19. « Conformément au protocole sanitaire, l’ensemble des membres de l’équipe et de l’encadrement a été isolé dès ce matin. Les interactions sont limitées au maximum » explique la FFR, précisant que Fabien Galthié est « un cas suspicieux et non avéré ». « Un test complémentaire réalisé au Centre National de Rugby sera effectué mercredi matin pour l’ensemble de la sélection. Des tests seront effectués à domicile vendredi, ainsi que dimanche soir au Centre National de Rugby lors du rassemblement ». Dans ce communiqué, on apprend également que l’annonce du groupe de 31 joueurs pour l’Écosse sera faite ce mercredi 17 février, au soir.