Rugby

Rugby - XV de France : Kolbe est fan de Dupont !

Publié le 9 février 2021 à 13h35 par A.C.

Cheslin Kolbe, coéquipier d’Antoine Dupont au Stade Toulousain, a rendu un grand hommage au numéro 9 du XV de France.

Il est l’homme dont tout le monde parle. A seulement 24 ans, Antoine Dupont est en train de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Certains assurent même qu’à l’heure actuelle, il est sans conteste le meilleur ! Face à l’Italie il a d’ailleurs encore sorti une prestation incroyable, avec quatre passes décisives et un essai, participant activement à la première victoire du XV de France en ce Tournoi des 6 Nations (10-50).

« Il est incroyable par son talent et il tire tout le monde vers le haut »