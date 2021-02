Rugby

Rugby - XV de France : Arthur Vincent heureux de la prestation de l’équipe face à l’Italie !

Publié le 7 février 2021 à 23h35 par A.C.

Arthur Vincent, trois-quart centre du XV de France et du MHR, s’est exprimé au sujet de la victoire sur l’Italie (10-50).

C’est une entrée en matière réussie. Face à une Italie bien pauvre et sans solutions, le XV de France a posé la première pierre d’une possible victoire dans le Tournoi des 6 Nations, voire même un Grand Chelem, comme certains observateurs le prédisent. Comme toujours, Antoine Dupont a crevé l’écran. Le demi-de-mêlée de l’équipe de France a tout simplement fini la rencontre avec un essai et quatre passes décisives... égalant un record du Tournoi ! Avec l’ancien demi-de-mêlée anglais Austin Healey en 2000 et le Français Frédéric Michalak en 2006, il est en effet le seul à avoir réussi cette performance.

« Le plus important était de faire une grosse entrée dans le Tournoi »