Rugby - XV de France : Galthié est totalement fan de Baille !

Publié le 16 février 2021 à 10h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a rendu un bel hommage à Cyril Baille.

Lors de son arrivée, Fabien Galthié a tout de suite posé les bases. Le sélectionneur du XV de France a en effet laissé entendre qu’il utiliserait moins de joueurs que ses prédécesseurs, préférant plutôt installer une équipe type et donner de l’expérience à un effectif emmené à disputer la Coupe du monde 2023, en France. Ainsi, un an après la prise de fonctions de Galthié, on peut déjà détacher plusieurs titulaires indiscutables. Cyril Baille en est un, puisqu’il est devenu un incontournable du XV de France au poste de pilier gauche.

« Baille est surement l’un des meilleurs gauchers au monde »