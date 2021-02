Rugby

Rugby - XV de France : Le bel hommage de Charles Ollivon à ses coéquipiers !

Publié le 15 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Charles Ollivon, le capitaine du XV de France, était fier de la performance délivrée par ses partenaires après la victoire dimanche contre l'Irlande (15-13) dans le Tournoi des VI Nations.

Le XV de France a dominé l'Irlande ce dimanche à Dublin (15-13) pour son deuxième match dans l'édition 2021 du Tournoi des VI Nations. Après la victoire tonitruante contre l'Italie (50-10) il y a une dizaine de jours, les Bleus sont désormais en tête du classement de la compétition continentale, avec neuf points, soit autant que le Pays de Galles. Charles Ollivon, le capitaine de la sélection française, n'a pas caché sa joie et son enthousiasme après ce triomphe en terre irlandaise.

« C'est l'un des matches les plus rudes que j'ai joués, c'était la guerre »