Rugby

Rugby - XV de France : La belle émotion de Galthié après la victoire en Irlande !

Publié le 15 février 2021 à 9h35 par G.d.S.S.

Alors que le XV de France a enchainé sur un nouveau succès dimanche en Irlande dans le Tournoi des six nations, Fabien Galthié n’a pas dissimulé son émotion à l’issue de la rencontre.

Un succès acquis dans la douleur, mais un succès tout de même ! Dimanche, le XV de France est allé s’imposer in extremis en Irlande (15-13) pour le compte de la 2e journée du tournoi des six nations, sa première victoire à Dublin depuis dix ans. Grâce notamment à deux essais de Charles Ollivon et Damien Penaud, les Bleus se sont donc dépêtrés du piège irlandais, et Fabien Galthié affichait même une certaine émotion après la rencontre…

« Nous sommes émus de joie »