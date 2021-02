Rugby

Rugby - Top 14 : Canal+, Ligue 1… Mourad Boudjellal se paye la LNR !

Publié le 9 février 2021 à 22h35 par B.C.

Après avoir remis la main sur la Ligue 1, Canal+ a décidé de programmer l’affiche de Top 14, initialement diffusée le dimanche, le samedi soir. De quoi faire sourire Mourad Boudjellal.

Il y a quelques jours, et après de longues négociations avec la LFP, Canal+ a annoncé le retour de la Ligue 1 sur ses antennes cette saison suite à la fermeture de la chaîne Téléfoot. La chaîne cryptée retrouve donc son rendez-vous foot mythique du dimanche soir, une case occupée jusqu'à maintenant par le rugby. La meilleure affiche de la journée du Top 14 sera désormais diffusée le samedi soir en accord avec la Ligue Nationale de Rugby, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Mourad Boudjellal.

« La communication de la Ligue Nationale de Rugby est surréaliste »