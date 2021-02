Rugby

Rugby - XV de France : Sergio Parisse s’enflamme pour un protégé de Galthié !

Publié le 10 février 2021 à 13h35 par G.d.S.S.

Alors que le XV de France a largement dominé l’Italie samedi lors du Tournoi des Six Nations, Sergio Parisse se livre sur la formation de Fabien Galthié et met notamment l’accent sur les qualités d’Antoine Dupont.

Du haut de ses 142 sélections avec la sélection italienne et ses nombreuses années passées en Top 14 donc quatorze avec le maillot du Stade Français, Sergio Parisse (37 ans) a un regard très assidu et expérimenté sur l’évolution du rugby hexagonale. Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique ce mercredi, le troisième ligne du RC Toulon livre son point de vue sur les qualités du XV de France, et notamment celles de son demi de mêlée, Antoine Dupont.

« Dupont a pris une dimension colossale »