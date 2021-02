Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou s'enflamme après la victoire contre l'Irlande !

Publié le 14 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Après sa victoire face à l’Italie, le XV de France l'a emporté contre l'Irlande (15-13) dans le cadre du Tournoi des VI Nations. Un succès décroché au mental, de bon augure pour la suite, comme l'a affirmé Gaël Fickou.

Largement victorieux face à l'Italie (50-10) pour son premier match du Tournoi des VI Nations, le XV de France avait à coeur de poursuivre sur sa lancée. Pour cela, les hommes de Fabien Galthié devaient venir à bout de l'Irlande. Bousculée en première période, la France a accéléré jusqu'à mener 15-3. Poussé dans ses retranchements, le XV de France a vu l'Irlande revenir à 15-13 à un quart d'heure du terme de la rencontre. De quoi offrir une fin de match haletante, finalement bien maîtrisée par les tricolores, qui l'ont emporté à Dublin sur ce même score. Une première depuis dix ans, ce qui a eu le don de satisfaire un certain Gaël Fickou, centre du XV de France, comme en témoigne sa réaction après la rencontre.

« Je veux aller beaucoup plus loin. On veut gagner des titres. »