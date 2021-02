Rugby

Rugby - XV de France : Laporte prévient les Bleus pour la suite du Tournoi !

Publié le 16 février 2021 à 16h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR, a des grandes ambitions pour le XV de France en ce Tournoi des 6 Nations.

Avec deux victoires, le XV de France est actuellement premier du Tournoi des 6 Nations, devançant le Pays de Galles à la différence de points. Le prochain rendez-vous n’aura lieu que dans deux semaines, au Stade de France, face à l’Écosse. Une rencontre charnière, puisque lors de la dernière édition un Grand Chelem semblait tendre les bras au XV de France... qui a finalement chuté à Murrayfield (28-17). Mais cette fois les choses semblent un peu différentes, puisque les Bleus ont montré face à l’Irlande pouvoir vaincre dans la difficulté (13-15).

« Si on veut gagner le Tournoi, il faut battre l’Écosse »