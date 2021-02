Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Un très bel hommage au personnel hospitalier pour France - Écosse

Publié le 18 février 2021 à 11h36 par La rédaction mis à jour le 18 février 2021 à 11h40

Bien engagé dans le Tournoi des 6 Nations avec deux victoires en deux rencontres, le XV de France affronte l’Ecosse, dimanche 28 février (15h). L’occasion pour GMF, partenaire historique du rugby français, de mettre le personnel soignant à l’honneur.

Premier assureur du service public, GMF ne rate jamais une occasion de rendre hommage à ceux qui servent le collectif, au quotidien. Ce sera une nouvelle fois le cas lors de la rencontre entre la France et l’Ecosse, troisième match du Tournoi des 6 Nations (dimanche 28 février 15h). La FFR et GMF proposent de faire gagner une expérience « fan connecté » inédite, ainsi qu’un kit supporter aux membres du personnel hospitalier. Pour cela, il suffit de mentionner le nom d’un proche, d’un ami, d’un voisin ou d’un collègue soignant sur les réseaux sociaux sur les plateformes d’Assurément Rugby. Une opportunité originale de dire merci à ceux qui font tant pour nous, encore plus dans cette période si particulière.