Rugby - XV de France : La FFR n’envisage pas un report de France-Ecosse

23 février 2021

Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de la suite du Tournoi des 6 Nations.

Tout allait bien pour le XV de France. Deux victoires convaincantes lors des deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations, des cadres affichant un très haut niveau comme Antoine Dupont et un statut de favori pour la victoire dans le Tournoi. Mais la crise sanitaire est venue rebattre les cartes. Des membres du staff, dont le sélectionneur Fabien Galthié, ont été testés positifs au Covid-19 puis placés en isolement. Ensuite, ce sont plusieurs joueurs dont le capitaine Charles Ollivon qui ont également été écartés, avec pas moins de onze cas au total et un XV de France décimé.

« Nous serons prêts à jouer dimanche quoiqu'il arrive, avec une équipe saine »