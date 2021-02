Rugby

Rugby - XV de France : Covid-19, Écosse... Enfin une bonne nouvelle pour les Bleus ?

Publié le 23 février 2021 à 9h35 par La rédaction

La FFR a communiqué des nouveaux test ce mardi pour le Covid-19, alors que la rencontre face à l’Écosse approche à grands pas.

C’est la catastrophe. Après deux victoires, le XV de France semblait lancé pour réaliser quelque chose de fort en ce Tournoi des 6 Nations. Mais les espoirs français ont étés douchés par le Covid-19. Plusieurs membres du staff, dont Fabien Galthié, ont en effet été testé positif au virus. Puis, ce fut au tour des joueurs... et pas des moindres ! Antoine Dupont, le capitaine Charles Ollivon, ou encore Brice Dulin. En tout, une quinzaine de joueurs, qui ont dû être isolés et remplacés, avec le troisième match du Tournoi face à l’Écosse pour l’instant maintenu à ce dimanche 28 février.

Pas de cas positif au sein du XV de France !

Via son compte Twitter, la Fédération française de rugby a annoncé que des nouveaux tests ont été opérés ce mardi à Marcoussis. Et c’est enfin une bonne nouvelle, puisqu’aucun nouveau cas positif ne semble avoir été trouvé. « Suite aux tests RT-PCR réalisés hier soir, l’ensemble des joueurs et de l’encadrement a été testé négatif à la Covid-19 » a expliqué la FFR. A noter que les organisateurs du Tournoi des 6 Nations ont annoncé vouloir se réunir ce mercredi, pour prendre une décision définitive concernant la tenue de cette rencontre entre la France et l’Écosse.