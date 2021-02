Rugby - XV de France

Rugby : XV de France, Covid-19... Après Antoine Dupont, trois nouveaux cas décelés

Publié le 20 février 2021 à 22h35 par La rédaction

L’épidémie ne s’arrête plus au sein du XV de France. Après avoir annoncé les tests positifs à la Covid-19 de Fabien Galthié et d’Antoine Dupont, la Fédération Française de Rugby a déclaré avoir décelé trois nouveaux cas au sein de l’effectif de Fabien Galthié.

Rien ne va plus au XV de France. Depuis le début de la semaine, la Fédération Française de Rugby (FFR) ne cesse de trouver de nouveaux cas de Covid-19. Cela a commencé lorsque la FFR a annoncé le test positif de Fabien Galthié il y a quelques jours. S'en est suivi celui d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée a emboité le pas du sélectionneur ce vendredi, comme l’avait annoncé la Fédération dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. Et ce samedi, de nouveaux noms viennent se rajouter à la liste. Cela ne s’annonce pas de bonne augure à l’approche du match contre l’Ecosse le 28 février.

Deux joueurs et un membre du staff de Galthié positifs

Dans un nouveau communiqué, la FFR a averti le grand public sur les tests positifs de Mohamed Haouas et Gabin Villière. Les deux joueurs seraient donc incertains pour la rencontre face au XV du Chardon. Plus encore, un autre membre du staff de Fabien Galthié serait également touché par la Covid-19. En effet, Karim Ghezal, entraîneur des avants du XV de France, aurait aussi été testé positif. L’épidémie se poursuit et cela n’a pas l’air de se calmer. Au total, l’équipe de France présente désormais sept cas de Coronavirus.