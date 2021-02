Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Covid-19, épidémie... Bernard Laporte livre ses attentes !

Publié le 26 février 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 26 février 2021 à 20h46

Alors que l’épidémie de la Covid-19 bat son plein au sein du XV de France, Bernard Laporte cherche à savoir ce qui s’est réellement passé pour que la situation dégénère à ce point.

La situation est terrible au sein du XV de France. La Covid-19 se répand à une vitesse folle dans l’effectif tricolore. Forcément, cela a conduit au report du troisième match du Tournoi des VI Nations face à l’Ecosse, qui devait se tenir ce dimanche au Stade de France. Si Fabien Galthié a d’abord été pointé du doigt comme étant le fautif de toute cette épidémie, Bernard Laporte, lui, cherche à savoir ce qui s’est réellement passé avant de s'en tenir à des conclusions hâtives.

« Je veux qu’on me dise ce qui s’est passé exactement. J’attends le rapport. »