Rugby

Rugby : Covid, XV de France… Bernard Laporte réclame des comptes !

Publié le 25 février 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que le XV de France est actuellement un cluster de Covid-19, Bernard Laporte souhaite en savoir plus que le pourquoi du comment d’une telle épidémie au sein des Bleus.

A quelques jours de la rencontre du XV de France face à l’Ecosse, le flou règne toujours sur la tenue du match. En effet, alors qu’il a été annoncé ce mercredi que la rencontre aurait bien lieu, ce jeudi, un nouveau cas de Covid-19 a été détecté au sein du groupe de Fabien Galthié. Depuis plusieurs jours désormais, les cas se multiplient parmi les joueurs, mais aussi parmi le staff. Alors qu’une bulle sanitaire très stricte avait été mise en place à l’occasion de ce Tournoi des VI Nations, elle n’a visiblement pas été respectée, certains pointant même du doigt le sélectionneur, Fabien Galthié, qui aurait été à l’origine de cette épidémie au sein du XV de France, étant le patient zéro.

« On veut savoir comment nous en sommes arrivés là »