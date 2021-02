Rugby

Rugby : Covid-19, XV de France... La réaction du Premier ministre !

Publié le 25 février 2021 à 21h35 par A.C. mis à jour le 25 février 2021 à 21h41

Jean Castex s’est exprimé ce jeudi, au sujet de la situation de crise au sein du XV de France.

C’est la catastrophe. Alors qu’on pensait l’épidémie endiguée, un nouveau cas de Covid-19 a été détecté au sein du XV de France. Cela a automatiquement entrainé le report du troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l’Écosse, qui devait se tenir ce dimanche au Stade de France. Mais ce n’est pas tout ! Une véritable tempête s’est déchainée autour du XV de France et surtout autour de Fabien Galthié, contrôlé positif et pointé du doigt en interne selon L’Équipe et Midi Olympique , comme étant le coupable de ce cluster.

« Le sujet est suivi de près par le ministère des Sports »