Rugby - XV de France : Covid-19, bulle... Bernard Laporte en rajoute une couche !

Publié le 28 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Chamboulé par plusieurs cas de Covid-19, le XV de France connaît une énorme polémique. Sur les nerfs, Bernard Laporte enchaîne les sorties houleuses.

Alors que plusieurs cas de Covid-19 ont été décelés au sein du XV de France, le match face à l’Écosse, 3eme journée du Tournoi des VI Nations, a été reporté. Fabien Galthié a été le premier à être contrôlé positif au virus et a donc été pointé du doigt comme étant le fautif de cette contamination générale. Mais le sélectionneur de la formation tricolore a pu compter sur le soutien de Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, qui n'a pas hésité à pousser une gueulante. Quelques jours plus tard, il est revenu sur ce coup de gueule et a promis de s'occuper de ceux qui envisageraient de relayer des rumeurs à la presse à propos de ce qu'il se passe au sein du XV de France.

« Le jour où des gens colportent des rumeurs, et si en plus elles sont fausses, ce serait manquer de solidarité »