Rugby

Rugby : Le témoignage bouleversant du père de Christophe Dominici

Publié le 25 février 2021 à 15h35 par La rédaction

À l'occasion de la réédition de l'autobiographie de Christophe Dominici, disparu il y a trois mois maintenant, son père s'est livré dans une préface poignante.

Trois mois après le tragique décès de Christophe Dominici, à la suite d'une chute mortelle, la réédition de son autobiographie va paraître ce jeudi, accompagnée du témoignage bouleversant d'un certain Jean Dominici, son père. Meurtri, ce dernier s'adresse directement à son fils, l’ancien ailier du XV de France devenu légende du rugby français, dans une préface qu'il a rédigé pour l'occasion. L'occasion pour lui de faire quelques confessions sur la disparition de celui qui a marqué l'histoire du Stade Français notamment.

La piste du suicide remise en cause