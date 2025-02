Real Madrid - Mbappé : Ça part au clash !

Pierrick Levallet

Vinicius Jr n’est pas aussi tranchant que d’habitude cette saison. L’international brésilien se montre moins efficace que d’habitude au Real Madrid. Il faut dire que les choix tactiques de Carlo Ancelotti tournent de plus en plus en faveur de Kylian Mbappé. Et la star de 24 ans en aurait assez.

Le Real Madrid ne s’est pas vraiment rassuré sur sa pelouse contre l’Atlético de Madrid ce samedi (1-1). Vinicius Jr a notamment payé certains choix tactiques de Carlo Ancelotti. Placé en pointe de l’attaque en première période pour laisser l’aile gauche à Kylian Mbappé, l’international brésilien a été inexistant. Les choses sont allées beaucoup mieux pour la star de 24 ans lorsqu’elle a retrouvé son couloir.

Vinicius Jr n'en peut plus de Mbappé !

Comme le rapporte SPORT, Vinicius Jr commencerait d’ailleurs à en avoir assez que le Real Madrid lui préfère Kylian Mbappé. Son désespoir serait tel qu’il commencerait à se clasher avec certains de ses coéquipiers. L’international auriverde estimerait avoir prouvé qu’il méritait d’être indiscutable sur le côté gauche.

Des tensions apparaissent au Real Madrid

Les choses sont en train de s’envenimer du côté du Real Madrid. Il y a quelques jours, L’Equipe avait indiqué que le comportement de Vinicius Jr irritait de plus en plus ses partenaires. La situation n’a pas l’air de vouloir s’arranger. Kylian Mbappé se retrouverait par ailleurs mêler à tout cela contre son gré. À suivre...