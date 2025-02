Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid ne s’est pas vraiment rassuré ce samedi contre l’Atlético de Madrid (1-1), à quelques jours de son match aller contre Manchester City en Ligue des champions. Carlo Ancelotti envisagerait la possibilité d’aligner ses 4 Fantastiques ce mardi. Mais il aurait mis un coup de pression à ses attaquants, Kylian Mbappé compris, pour ne pas trop déséquilibrer l’équipe.

Le Real Madrid espérait faire le plein de confiance ce samedi avant son match aller des barrages de la Ligue des champions contre Manchester City. Mais finalement, les Merengue et l’Atlético de Madrid se sont neutralisés (1-1). Carlo Ancelotti serait toutefois déjà tourné vers le choc face aux Cityzens, et réfléchirait déjà à ses plans tactiques.

Ancelotti met la pression à ses attaquants

L’une des solutions envisagées serait de miser sur les 4 Fantastiques. Comme le rapporte AS, Carlo Ancelotti aurait toutefois mis un coup de pression à ses attaquants - Kylian Mbappé compris - si jamais il venait à opter pour cette solution. Le coach du Real Madrid ne voudrait pas trop déséquilibrer son équipe. Rodrygo et Jude Bellingham devront donc certainement défendre un peu plus.

Mbappé et Vinicius Jr invités à défendre ?

Le média espagnol précise toutefois que Carlo Ancelotti compterait également sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr pour venir colmater les brèches de temps en temps. Contre Manchester City, le technicien italien voudrait que tout le monde participe un peu aux tâches défensives. Reste maintenant à voir si ses stars suivront ses consignes.