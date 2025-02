Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead… Le choix surprenant de Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En tant que footballeur professionnel, Kylian Mbappé dispose d’assez peu de temps libre. Néanmoins, lors des trajets en avion notamment, l’attaquant du Real Madrid peut se ressourcer en regardant des séries. Si Game of Thrones, Breaking Bad, ou encore The Walking Dead reviennent souvent comme les shows les plus appréciés, le capitaine des Bleus a dévoilé son choix.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé sera de retour sur les terrains avec le Real Madrid. Le club merengue reçoit son grand rival l’Atlético de Madrid au Santiago Bernabeu. Avant de potentiellement faire rêver de nouveau les supporters de la « Casa Blanca », l’attaquant français a répondu à une série de questions pour Real Madrid TV.

Matthis Abline s'inspire de Mbappé pour grandir au FC Nantes. Ses ambitions vont-elles le mener sur le même chemin ? ⚽ https://t.co/aj2m2yJKB8 — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

Mbappé aurait aimé être basketteur

« Si je n’avais pas été joueur de foot, j’aurais fait quoi ? Peut-être joueur de basket. Mais je suis petit. J’aime regarder le basket, la NBA et il y a aussi une équipe ici à Madrid. J’ai un ami, Serge (Ibaka) qui est ici. J’essaye de regarder l’équipe de Madrid », a notamment révélé Kylian Mbappé au moment d’évoquer ce que ce dernier ferait s’il n’avait pas été footballeur.

Le Français est un grand fan de Vikings

Kylian Mbappé a également été interrogé sur son film ou sa série préférée, et son choix est assez original. « Une série ou un film que j'aime et dont je me souviens ? Vikings, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai vue trois ou quatre fois ».