Zidane : Son prochain mariage est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane fait logiquement figure de grand favori. Et le journaliste Romain Molina confirme ce mariage très probable entre Zidane et les Bleus en dépit des récentes spéculations.

Zinedine Zidane sera-t-il vraiment le prochain sélectionneur de l’équipe de France après Didier Deschamps ? La question fait débat, d’autant que le Real Madrid envisagerait également de faire revenir Zidane pour remplacer Xabi Alonso cet hiver. Mais du côté de Romain Molina, aucun doute : Zinedine Zidane est bel et bien focus sur la reprise tant attendue de son histoire d’amour avec l’équipe de France !

Zidane a déjà un accord « Zidane possède toujours un accord oral avec la Fédération Française de Football pour devenir le sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps fera la Coupe du monde, et ensuite, ce sera Zinedine Zidane. Ce n'est pas signé, donc tout peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football, mais l'accord verbal est avec la France », a indiqué Molina sur sa chaine Youtube au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane.