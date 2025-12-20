OM : Coup de coeur à Toulouse, Benatia va prendre un râteau ?

Amadou Diawara

Alors que Leonardo Balerdi (26 ans) pourrait quitter l'OM lors du prochain mercato hivernal, la direction marseillaise aurait déjà déniché son digne successeur. En effet, les hautes sphères olympiennes aimeraient remplacer leur capitaine par Charlie Cresswell (23 ans). Toutefois, l'actuel pensionnaire du Toulouse FC aurait plusieurs raisons de snober l'OM.

D'après les indiscrétions de But Football Club, Leonardo Balerdi est de moins en moins incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, et ce, malgré son statut de capitaine. D'ailleurs, la relation entre les deux hommes serait devenue « électrique ». A tel point que Leonardo Balerdi pourrait être sacrifié par l'OM lors du mercato hivernal.

OM : Cresswell a la cote sur le marché En cas de départ de Leonardo Balerdi, l'OM sait déjà qui recruter. A en croire But Football Club, l'écurie phocéenne aurait coché le nom de Charlie Cresswell, qui est étincelant sous les couleurs du Toulouse FC ces derniers mois. Toutefois, le défenseur central de 23 ans a de bonnes raisons de snober Medhi Benatia - le directeur sportif de l'OM - cet hiver.