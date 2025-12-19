Le PSG prépare un coup improbable, c'est la fin pour Lucas Chevalier ?

Depuis le déplacement à Monaco le 29 novembre, Lucas Chevalier n'a pas joué une seule minute avec le PSG. En effet, l'international français a vu Matvey Safonov être aligné à sa place lors des quatre derniers matchs de son équipe. Alors que le Russe est blessé, Renato Marin pourrait être préféré à Lucas Chevalier contre le Vendée Fontenay Foot ce samedi soir.
Lucas Chevalier a peut-être disputé son dernier match de l'année le 29 novembre. Aligné d'entrée face à l'AS Monaco, l'international français a joué l'intégralité de la rencontre avec le PSG. Pourtant, Lucas Chevalier a été victime d'un vilain tacle de Lamine Camara.
PSG : Chevalier a déjà joué son dernier match de l'année ?
Touché à la cheville à la suite du terrible geste de Lamine Camara, Lucas Chevalier n'a pas encore repris la compétition. Non convoqué contre le Stade Rennais et face à l'Athletic Bilbao, le portier de 24 ans a retrouvé le groupe de Luis Enrique le 13 décembre. Toutefois, le coach du PSG a continué à faire confiance à Matvey Safonov à Metz. De même lors de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo.
PSG : Marin va faire ses débuts contre le Vendée Fontenay Foot
Alors que Matvey Safonov souffre d'une fracture de la main gauche, Lucas Chevalier pourrait être relancé ce samedi soir face au Vendée Fontenay Foot. A moins que Luis Enrique ne préfère offrir sa première titularisation à Renato Marin, arrivé l'été dernier au PSG. D'après Le Parisien, le coach espagnol hésiterait entre Lucas Chevalier et le crack de 19 ans pour les 32èmes de finale de la Coupe de France.