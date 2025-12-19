Le PSG prépare un coup improbable, c'est la fin pour Lucas Chevalier ?

Amadou Diawara

Depuis le déplacement à Monaco le 29 novembre, Lucas Chevalier n'a pas joué une seule minute avec le PSG. En effet, l'international français a vu Matvey Safonov être aligné à sa place lors des quatre derniers matchs de son équipe. Alors que le Russe est blessé, Renato Marin pourrait être préféré à Lucas Chevalier contre le Vendée Fontenay Foot ce samedi soir.

Lucas Chevalier a peut-être disputé son dernier match de l'année le 29 novembre. Aligné d'entrée face à l'AS Monaco, l'international français a joué l'intégralité de la rencontre avec le PSG. Pourtant, Lucas Chevalier a été victime d'un vilain tacle de Lamine Camara.

PSG : Chevalier a déjà joué son dernier match de l'année ? Touché à la cheville à la suite du terrible geste de Lamine Camara, Lucas Chevalier n'a pas encore repris la compétition. Non convoqué contre le Stade Rennais et face à l'Athletic Bilbao, le portier de 24 ans a retrouvé le groupe de Luis Enrique le 13 décembre. Toutefois, le coach du PSG a continué à faire confiance à Matvey Safonov à Metz. De même lors de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo.