OM : De Zerbi s'énerve, le gros coup de pression !

Alexis Brunet

Ce vendredi, c’est un Roberto De Zerbi remonté qui s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM s’est notamment emporté contre les journalistes, qu’il accuse de diffuser par moment de fausses informations. Le technicien italien a notamment affirmé que certains étaient de mauvaise foi et que des choses n’étaient pas acceptables.

Pour son dernier match de l’année, l’OM affronte dimanche Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Avant cette rencontre, Roberto De Zerbi s’est présenté face à la presse ce vendredi et le technicien italien a notamment poussé un coup de gueule contre les journalistes.

De Zerbi dénonce des mensonges Agacé par certaines sources qui affirmaient qu’il était en mauvais termes avec Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi a tenu à faire passer un message en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a affirmé que certains journalistes pouvaient parfois écrire des mensonges, ce qu’il n’accepte pas. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Mon accolade avec Balerdi (lors de l’entraînement de ce vendredi) ? Je l’ai fait pour que ceux qui vous lisent comprennent, car vous ne dites pas toujours la vérité. L'an passé, on avait dit que j'avais perdu mon vestiaire, qu'il y avait une guerre en interne... Puis notre film est sorti (sur les coulisses de la saison marseillaise, NDLR) et il était assez clair. Je n'ai jamais perdu mon vestiaire. Je ne le perdrai jamais. Pas parce que je suis meilleur que d’autres, mais parce que je suis une bonne personne. Je respecte tout le monde, je dis les choses en face et je ne dis pas de mensonges. »