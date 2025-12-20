Kylian Mbappé : Sa nouvelle relation à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2026, Kylian Mbappé aura pour rôle de porter l’équipe de France vers les sommets à la Coupe du Monde. Aux États-Unis, le capitaine des Bleus pourrait développer une nouvelle relation sur le terrain avec un certain Hugo Ekitike. Troy Deeney croit en tout cas à une belle association entre la star du Real Madrid et l’attaquant de Liverpool.

L’équipe de France réussira-t-elle à nous faire de nouveau vibrer à la Coupe du monde. Vainqueur en 2018 et finaliste malheureux en 2022, Kylian Mbappé va aborder son troisième mondial, avec le brassard de capitaine autour du bras cette fois-ci. L’attaquant du Real Madrid semble en forme, et sera très bien entouré en attaque.

Vers une attaque Mbappé - Ekitike ? En effet, Didier Deschamps dispose de nombreuses options, dont Hugo Ekitike. Transféré à Liverpool cet été, l’ancien attaquant du PSG a parfaitement digéré son gros transfert, et réalise de bons débuts en Premier League. Légende de Watford, Troy Deeney prédit une belle association entre Ekitike et Mbappé lors du mondial aux États-Unis l’été prochain.