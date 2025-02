Mbappé : Le coup «spectaculaire» du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Alors que le Real Madrid restait sur un titre de champion d'Espagne et d'Europe, la direction a fait un pari susceptible de déstabiliser l'effectif : rajouter Kylian Mbappé à l'équation. Aux yeux de Raphinha, ailier du club rival du FC Barcelone, les Merengue ont à présent un quatuor d'attaque spectaculaire qui fait les affaires de la Liga entre autres.

Sans Karim Benzema qui n'avait pas été remplacé par une star au poste de numéro 9, Joselu étant l'attaquant qui a déposé ses valises à l'été 2023, bien des problèmes étaient évoqués offensivement parlant pour le Real Madrid au moment de lancer la saison 2023/2024. Cependant, et plus particulièrement en première partie de l'exercice en question, la recrue Jude Bellingham répondait au problème en empilant les buts match après match. Au final, le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne ainsi que champion d'Europe sans remplaçant à Benzema, rien que ça.

«Un quatuor spectaculaire»

A la dernière intersaison, en plus de la venue du jeune Endrick (18 ans) qui était programmée depuis décembre 2022, le Real Madrid a accueilli un autre attaquant en la personne de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain n'est pas venu former un trio d'attaque avec Vinicius Jr et Rodrygo, mais plutôt un quatuor selon Raphinha. « Pour moi, ce n'est pas seulement un trio, mais un quatuor spectaculaire avec Jude Bellingham ».

Le Real Madrid a la meilleure attaque du monde ?

« Ils font tous les quatre partie des meilleurs joueurs du monde, grâce à leurs caractéristiques individuelles et pour ce qu'ils réalisent en club comme avec leur sélection. La rivalité qu'on entretient avec eux est spectaculaire. Cela donne plus de visibilité à la Liga et aux clubs espagnols, c'est donc positif ». a conclu l'attaquant du FC Barcelone en interview pour France Football. Depuis le début de la saison, que ce soit en Liga ou en Supercoupe d'Espagne, les quatre fantastiques du Real Madrid n'ont pas su prendre le meilleur sur le FC Barcelone (4-0 et 5-2).