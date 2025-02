Mbappé - Vinicius Jr : Les tensions sont confirmées en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un retour en fanfare pour Kylian Mbappé. En l'espace de quelques semaines, le joueur français a pris le dessus sur Vinicius Jr, qui semble loin de son meilleur niveau cette saison. Pour Eric Di Méco, il fallait de toute façon s'attendre à une cohabitation difficile entre les deux stars du Real Madrid, malgré l'expérience et la droiture de Carlo Ancelotti.

Les courbes de progression de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr n’adoptent pas la même trajectoire. Si l’international français est en pleine bourre après des premiers pas difficile, le Brésilien s’écroule. Le natif de São Gonçalo n’a plus inscrit le moindre but en championnat depuis le 9 novembre et la cohabitation avec Mbappé ne semble pas si naturelle selon Eric Di Méco.

Malaise avec Vinicius Jr ?

« On savait que la cohabitation serait difficile. Le Real Madrid avait un Viniicus qui était énorme ces deux-trois dernières années et avait pris la succession de Benzema, qui lui-même avait pris la succession de Ronaldo. La tu mets deux coqs dans le même poulailler et tu te dis qu’Ancelotti, qui est un grand diplomate allait arranger les problèmes du vestiaire » a confié l’ancien joueur de l’OM sur le plateau du Super Moscato Show.

« Il est en train de faire craquer Vinicius »

Au final, Vinicius Jr semble totalement désarmé et n’hésite pas à imiter les mauvaises habitudes prises par Mbappé, notamment en ce qui concerne le repli défensif. « Quand on a vu le début de la saison, on s’était dit que ça allait être lui qui allait payer les pots cassés. Mais on a oublié qu’il était monstrueux et aujourd’hui il est en train de faire craquer Vinicius, qui se replace moins, défend moins » a lâché Di Méco ce vendredi. Les difficultés de l'international brésilien ne semble pas plus effrayé le Real Madrid, qui aurait entamé des démarches pour prolonger son contrat selon les informations dévoilées par le média espagnol Relevo.