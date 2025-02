Le remplaçant surprise de Mbappé bluffe le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un doublé face à l'AS Monaco ce vendredi soir (victoire 4-1), Ousmane Dembélé est dans une forme étincelante sous le maillot du PSG. Le fruit d'un long travail fait dans l'ombre, au nouveau centre d'entraînement de Poissy. Depuis des mois, l'international tricolore s'astreint à d'intenses séances physiques après les entrainements. Aujourd'hui, le travail paye.

Ousmane Dembélé n’a pas réussi la passe de trois. Premier joueur de l’histoire du PSG a enchaîné deux triplés de suite, l’ailier tricolore a encore claqué un doublé face à l’AS Monaco ce vendredi soir. Avec seize buts au total en Ligue 1, l’international français s’affirme comme le successeur de Kylian Mbappé dans la capitale, pour le plus grand plaisir de Luis Enrique.

« Ousmane a été un joueur différent»

« Ousmane a toujours été un joueur différent, quel que soit son poste. Il a toujours été capable de dribbler deux, trois ou quatre joueurs, de délivrer de nombreuses passes décisives, et de marquer des buts comme en ce moment. Notre objectif avec lui a toujours été le même: créer des espaces et trouver Ousmane dans ces espaces. Parfois dans l'axe quand il joue en 9, parfois sur les ailes, ça dépend de son positionnement » avait confié le coach du PSG le 3 février dernier en conférence de presse.

Le secret de Dembélé est dévoilé

Le choix de Luis Enrique de le positionner en faux neuf s’avère être une réussite et peut expliquer la nouvelle efficacité du champion du monde 2018. Mais son succès provient aussi de son intense travail physique, notamment après les entraînements, comme l’a confirmé Romain Molina. « La réussite actuelle d'Ousmane Dembélé est plus que méritée vu le nombre de séances individuelles faites en supplément des entraînements depuis un bon moment. Il reste presque tout le temps après les séances au Campus PSG pour travailler des enchaînements, finition, etc. » a déclaré le journaliste sur X.