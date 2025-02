FC Nantes : L'appel surprise pour Kylian Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de défier Brest en championnat (défaite 0-2), Matthis Abline s'est longuement confié sur sa progression au FC Nantes et sur ses ambitions pour la suite de sa carrière. A 21 ans, l'ancien rennais souhaite emprunter le chemin pris par Kylian Mbappé et rejoindre le Real Madrid, l'ancienne équipe de son idole, un certain Cristiano Ronaldo.

Matthis Abline a parfois agacé Antoine Kombouaré. Mais depuis quelques semaines, l’attaquant de 21 ans ne reçoit que des louanges. Cette saison, le joueur a cassé des barrières, mais aussi franchi un cap, notamment sur le plan mental. « J'ai appris à gérer cette pression, j'ai travaillé là-dessus avec un préparateur mental, depuis un an, pour appréhender la gestion des matches, des émotions. On est en contact de temps à autre » a déclaré l’ancien buteur du Stade Rennais au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, Abline a encore le temps de grandir, de s’imposer pour tutoyer les étoiles.

Abline s'offre au Real Madrid

Au cours de ce même entretien, le joueur a annoncé son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid de Kylian Mbappé. « C'est peut-être banal, mais en rêve, ç'a toujours été de jouer au Real Madrid, de connaître l'équipe de France. J'en ai plein, ça n'anime aussi. Et là, ce serait beau de ramener Nantes (14e après 20 journées) un peu plus haut que les places de m... On sent qu'on a plus de cordes à notre arc dans le jeu en ce moment » a-t-il confié.

Une légende du Real Madrid comme idole

Comme Mbappé, Abline a grandi avec le club espagnol et notamment avec la génération Cristiano Ronaldo. « Si je veux ressembler à quelqu’un ? Ressembler, je ne sais pas, mais mon idole c'était Cristiano (Ronaldo). Après, j'ai observé notamment Lautaro Martinez et Kun Agüero, tous ces joueurs qui participent au jeu et arrivent à faire des différences, avec un gabarit similaire » a-t-il lâché ce vendredi.