FC Nantes : Une grosse engueulade est révélée avec Kombouaré

En marge d'une rencontre face à Brest, Matthis Abline s'est longuement confié sur son début de carrière et sur la pression qui pèse sur ses épaules. Un poids qui l'a parfois empêché de se montrer sous son meilleur jour et qui lui a valu quelques remontrances de la part d'Antoine Kombouaré, son coach au FC Nantes.

Sur une bonne lancée sous le maillot du FC Nantes, Matthis Abline est aussi passé par des moments plus délicats. Des coups de mou pointés du doigt par Antoine Kombouaré. Le coach nantais n’a pas hésité à convoquer son attaquant pour lui dire ce qu’il pensait de sa performance.

« Ça remonte un peu les bretelles »

« Après un match loupé, franchement, c’est vrai que je passe un bon moment dans son bureau, ça remonte un peu les bretelles. Mais je pense que c’est normal, je me dois de répéter les bonnes performances, ses conseils font avancer. Avant, j’avais tellement cette pression de bien faire sur 5, 10, 15 minutes, ça me bouffait un peu, car, au final, je ne faisais rien de bien. J’ai appris à gérer cette pression, j’ai travaillé là-dessus avec un préparateur mental, depuis un an, pour appréhender la gestion des matches, les émotions » a confié Abline dans les colonnes de L’Equipe.

Abline ne regrette pas son départ à Nantes

Après la dernière rencontre face à Rennes, le joueur de 21 ans a certainement reçu les félicitations de son entraîneur puisqu’il a délivré une passe décisive et inscrit son sixième but de la saison. Mais avant de défier Brest, Abline a le triomphe modeste, surtout face à son ancienne équipe. « Rennes a cru en moi à un moment donné où il y avait beaucoup de joueurs de qualité, des Terrier, Gaëtan Laborde, Serhou Guirassy… Tu progresses aussi avec eux. Après, quand tu es un petit jeune qui veut grappiller, c’était bien d’aller voir ailleurs, en restant accroché à Rennes au cas où… Et après Le Havre et Auxerre, le dernier prêt à Nantes s’est bien passé » a-t-il lâché.