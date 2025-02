Mercato - FC Nantes : Kombouaré réclame son départ en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On s'attendait à le voir partir lors de ce mercato hivernal, mais Alban Lafont est toujours au FC Nantes actuellement. Pour autant, ce n'est peut-être pas terminé pour le gardien des Canaris. En effet, alors que le marché des transferts reste encore ouvert dans certains pays, Antoine Kombouaré s'attend encore à ce que Lafont fasse ses valises.

Avec l'arrivée d'Anthony Lopes, il était clair qu'Alban Lafont n'avait plus sa place au FC Nantes. Un transfert était donc attendu pour ce mercato hivernal, mais il n'est finalement jamais arrivé. Le portier français se trouve ainsi toujours sur les bords de la Loire. Mais pour combien de temps ? Alors que le mercato est encore ouvert dans certains pays, un départ de Lafont est toujours possible. C'est d'ailleurs ce a quoi se prépare Antoine Kombouaré.

« Des marchés qui sont encore ouverts »

En conférence de presse ce mercredi, Antoine Kombouaré a évoqué le cas d'Alban Lafont. Et à propos de l'avenir de ce dernier, l'entraîneur du FC Nantes a fait savoir : « Après, nous, on est surtout préparés à ce qu’il puisse partir aussi car il y a des marchés qui sont encore ouverts. Il y a des endroits où il peut encore aller jouer. On est encore dans cet état d’esprit, dans un premier temps, et puis après…s’il ne part pas… il est sous contrat ».

« Il est avec nous dans l’optique de pouvoir partir »

« On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le foot. Il est avec nous dans l’optique de pouvoir partir car des marchés sont encore ouverts comme la Turquie, la Bulgarie, la Russie, les Emirats dans le Golfe. Il y a plein de possibilités pour lui », a ensuite ajouté Kombouaré sur Alban Lafont, qui est donc clairement poussé au départ, mais ce sera loin des grands championnats européens où les marchés sont fermés depuis le 3 février.