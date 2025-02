PSG : Transfert avorté à cause d’un problème d’argent ?

Thomas Bourseau

Ce fut un mercato particulièrement mouvementé dans le sens des départs pour le PSG. Milan Skriniar a fait partie des joueurs pour lesquels le Paris Saint-Germain s’est temporairement séparé. Parti en prêt pour la Turquie et Fenerbahçe, le défenseur central de 29 ans aurait pu rebondir en Premier League… à Aston Villa !

Bloqué par le situation du PSG vis-à-vis de ses multiples joueurs envoyés en prêt à l’étranger, Milan Skriniar a dû attendre que la lumière vienne de manière assez surprenante de Xavi Simons afin de partir en prêt au Fenerbahçe la semaine dernière. En effet, depuis près de deux semaines, Skriniar se trouvait à Istanbul attendait le feu vert du PSG. Cher Ndour semblait être la clé de son départ dans l’équipe de José Mourinho avec un retour de son prêt du Besiktas pour un transfert en Italie.

Avant Fenerbahçe, Skriniar aurait pu partir pour l’Angleterre

Ce fut finalement le transfert définitif de Xavi Simons prêté au RB Leipzig qui a permis au PSG de se libérer une place et d’envoyer Milan Skriniar en Turquie par le biais d’un prêt sec. Néanmoins, le dénouement du feuilleton Skriniar aurait pu être tout autre et trouver son épilogue en Angleterre selon The Athletic.

Skriniar trop bien payé au PSG pour Aston Villa

Ces dernières heures, le média britannique révélé que Marco Asensio aurait pu ne pas être l’unique recrue hivernale provenant du PSG pour Aston Villa. En effet, le dossier Milan Skriniar aurait été étudié par les dirigeants des Villans pour renforcer la défense d’Unai Emery. Cependant, les émoluments de l’international slovaque de 29 ans auraient immédiatement refroidis le club de Birmingham qui est vite passé à autre chose.