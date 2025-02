Polémique au PSG : Riolo répond cash sur le «scandale»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur du Mans mardi soir en Coupe de France, le PSG suscite certaines critiques avec la polémique liée à la recette du match. En effet, la direction du club francilien a décidé de ne pas laisser sa part aux pensionnaires de National étant donné qu'ils disposent du statut de professionnel, et Daniel Riolo donne raison au PSG dans cette affaire.

Le Mans disposant du statut de professionnel étant donné qu'il évolue en National, le PSG a décidé de ne pas lui laisser sa part de recette du match en Coupe de France mardi soir (victoire 2-0 des hommes de Luis Enrique). Un sujet qui, comme chaque année, provoque un véritable débat, et le président manceau Thierry Gomez n'a pas hésité à critiquer le PSG après la rencontre.

« Ils auraient pu faire une exception »

« J’aurais aimé c’est qu’effectivement le PSG ne considère pas qu’on soit un club professionnel, puisqu’on a un budget de 5 millions d’euros… Il y a des clubs qui se disent amateurs et qui ont un budget supérieur au nôtre. On n’a plus de droits TV depuis deux ans. On fait partie des quatre clubs en France qui n’ont plus de droits TV, et à ce titre ils auraient pu faire une exception », a-t-il déclaré.

Riolo donne raison au PSG

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a pris position dans cette polémique avec un avis bien tranché : « C'est normal, Le Mans n'est pas un club amateur. Ce n'est pas un scandale », estime l'éditorialiste, qui penche donc en faveur du PSG.