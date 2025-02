PSG : Kvaratskhelia se lâche après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Khvicha Kvaratskhelia a enfin ouvert son compteur de but avec le PSG. Arrivé en janvier dernier, l'ailier géorgien a inscrit le deuxième but de son équipe face à l'AS Monaco ce vendredi soir (4-1). Invité à commenter sa performance, le joueur de 23 ans a lâché quelques mots sur son adaptation réussie.

Paris était une fête ce vendredi. Face à l’AS Monaco, le PSG a confirmé sa suprématie sur la scène nationale avant de défier Brest en Ligue des champions. Les visages étaient joyeux durant cette soirée, marquée par les prolongations de Luis Enrique, Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, mais aussi par le premier but en Ligue 1 de Khvicha Kavaratskhelia, recrue star de l’hiver. Au micro de DAZN, l’ailier géorgien a été invité à commenter son action.

Un départ surprise au PSG ! 🎉 La vente de Simons pourrait rapporter encore plus. Découvrez les dessous de ce transfert stratégique !

➡️ https://t.co/Zn3uAycPGt pic.twitter.com/hDjDYBnJZk — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

Soirée de rêve pour Kvara

« On a travaillé là-dessus, je voulais que ça arrive rapidement. J’ai beaucoup travaillé pour réussir à marquer ce premier but. Ce soir ça arrive et je dois continuer à travailler dur pour marquer encore davantage » a confié Kvara après la victoire de son équipe, dans des propos rapportés par Culture PSG.

« Je suis très fier d’être ici».

L’ancien joueur du Napoli est aux anges au PSG. Sa période d’adaptation semble prendre fin. « Pour moi c’est le meilleur sentiment, de marquer face à ces supporters incroyables, avec une atmosphère incroyable. Je suis très heureux d’être ici. Je suis la personne la plus heureuse du monde. Je me sens vraiment bien, tout le monde me traite très bien dans cette équipe. Il faut qu’on se concentre uniquement sur le football et je suis très fier d’être ici avec cette équipe, avec ses joueurs et avec ce club » a déclaré Kvaratskhelia. Le joueur aura l’occasion de briller, pour la première fois de la saison, en Ligue des champions puisque le PSG a inscrit son nom dans la liste UEFA.