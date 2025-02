Mercato - PSG : Surprise, Luis Enrique annonce déjà son départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Soutenu par ses dirigeants, Luis Enrique n'a pas hésité au moment d'apposer sa signature au contrat. Comme l'a officialisé le PSG ce vendredi, le technicien espagnol est lié au club parisien jusqu'en 2027. S'il va au bout de son bail, il pourrait devenir l'entraîneur avec le mandat le plus long depuis l'arrivée des Qataris. Luis Enrique n'a pas voulu se projeter aussi loin.

C’est désormais officiel ! Le PSG a officialisé la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2027. Le club l’a officialisé juste avant la rencontre face à Monaco ce vendredi. Une récompense pour le technicien espagnol, qui n’a pas hésité à donné son accord au PSG où il bénéficie de la confiance totale de ses dirigeants.

Un départ surprise au PSG ! 🎉 La vente de Simons pourrait rapporter encore plus. Découvrez les dessous de ce transfert stratégique !

➡️ https://t.co/Zn3uAycPGt pic.twitter.com/hDjDYBnJZk — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

« Cela ne fait que renforcer notre envie »

« Pour l'entraîneur que je suis et le staff, cela ne fait que renforcer notre envie de poursuivre notre travail, de continuer à nous améliorer et de croire réellement que nous pouvons être les premiers à marquer l’histoire ici. C’est notre objectif et nous verrons bien si nous sommes capables de l’atteindre » a confié Luis Enrique en conférence de presse. Mais aussitôt son contrat signé, voilà que les premières questions apparaissent sur son avenir.

Luis Enrique jette un premier froid ?

Mais questionné sur son futur, Luis Enrique a laissé entendre que cela pourrait être conditionné au soutien de ses dirigeants. « Concernant mon avenir, qui sait si je vais rester quatre ans ici ou non. Quand quelqu’un se sent bien et qu’il a la confiance des dirigeants, pourquoi pas, il ne faut pas se mettre de limite. C’est un club qui a toujours fait confiance à ses entraîneurs. Dans les dernières années, presque tous ses entraîneurs sont allés au bout de leur contrat. J’ai regardé avant de venir. Je suis très content du soutien dont on me fait part et j’espère que ça va continuer. Ce sera le cas si les résultats suivent. Nous verrons ce qu’il se passera à l’avenir » a confié le coach du PSG dans des propos rapportés par Culture PSG.