PSG : Un coup historique se prépare !

Ce vendredi, le PSG a officialisé quatre prolongations avant la rencontre face à l'AS Monaco (4-1), celle d'Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Luis Enrique. Arrivé en 2023, le technicien espagnol est désormais lié au club parisien jusqu'en juin 2027. Après la victoire de son équipe, il a commenté cette signature.

Soirée parfaite pour Luis Enrique. Le technicien espagnol a apprécié la performance de son équipe face à l’AS Monaco. Avec treize points d’avance sur l’OM, malgré un match en plus, le PSG avance doucement vers un nouveau titre de champion de France. Avant cette victoire, Luis Enrique a aussi posé avec son maillot « 2027 », synonyme de prolongation. Comme annoncé depuis le mois d’octobre, l’entraîneur parisien a prolongé son contrat de deux saisons, tout comme Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Luis Enrique prolonge, ses premiers mots

En conférence de presse, Luis Enrique a commenté la signature de son nouveau contrat. « Ma réaction ne peut qu’être positive. Depuis que nous sommes arrivés ici il y a un an et demi, avec mon staff, le club nous a toujours tout mis à disposition pour réussir dès le premier jour. Nous avons bénéficié de la confiance et du soutien nécessaires pour réussir de la part du président, du club et de la direction sportive » a confié le coach du PSG face aux journalistes.

« Nous pouvons être les premiers à marquer l’histoire ici »

Désormais, Luis Enrique s’avance avec l’objectif clair de marquer l’histoire du PSG. « Pour l'entraîneur que je suis et le staff, cela ne fait que renforcer notre envie de poursuivre notre travail, de continuer à nous améliorer et de croire réellement que nous pouvons être les premiers à marquer l’histoire ici. C’est notre objectif et nous verrons bien si nous sommes capables de l’atteindre » a-t-il lâché. Une victoire en Ligue des champions lui créerait un accès direct vers la légende du club parisien.