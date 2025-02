Mercato - PSG : Transfert annulé à cause du salaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En échec total au PSG, Randal Kolo Muani a rejoint l'Italie cet hiver. L'attaquant français s'est engagé avec la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Mais la Vieille Dame n'était pas seule dans ce dossier. Ce vendredi, l'AS Roma, par l'intermédiaire de Claudio Ranieri, a confirmé un intérêt pour le joueur tricolore.

Entre Randal Kolo Muani et Luis Enrique, ça n’a jamais collé. Publiquement, le technicien n’a jamais voulu enfoncer son joueur, mais force est de constater que l’international tricolore ne collait pas aux exigences du technicien espagnol. Les deux parties ont donc décidé de mettre fin à la collaboration. En échec au PSG, Kolo Muani a trouvé refuge à la Juventus.

Kolo Muani fait déjà des merveilles en Italie

Prêté jusqu’à la fin de la saison, l’international tricolore n’a pas tardé à se mettre en évidence. Dès son premier match en Italie, Kolo Muani a trouvé la faille et lancer son duel avec Dusan Vlahovic. Aujourd’hui, la Juventus se frotte les mains. Un autre club de Serie A a affiché son impuissance dans ce dossier.

« Ce n'était pas possible »

En conférence de presse, Claudio Ranieri a confirmé que son équipe avait aussi coché le nom de Kolo Muani cet hiver. « Je voulais aussi Kolo Muani, puis quand on a vu que ce n'était pas possible à cause du salaire » a confié le coach de l’AS Roma dans des propos rapportés par TMW.