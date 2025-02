«Une soumission» : Il pousse un coup de gueule avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG a clairement changé son effectif, avec le départ de Kylian Mbappé, et l’arrivée de jeunes joueurs prometteurs. Si certains clubs de Ligue 1 espéraient profiter de la jeunesse du groupe parisien pour potentiellement challenger la formation de Luis Enrique en championnat, cela n’a pas été le cas. De quoi énerver Emmanuel Petit, qui a pesté contre la concurrence en France ce vendredi.

Avec 50 points, le PSG est assez confortablement leader de Ligue 1. La formation de Luis Enrique semble se diriger vers un 13ème titre de champion de France, et n’aura jamais été réellement inquiétée. Si l’AS Monaco et l’OM ont été proches du club parisien en tout début de saison, Marseillais et Monégasques ont rapidement été distancés.

Le PSG domine totalement la Ligue 1

De quoi interroger certains observateurs. Avec le changement de direction sportive du PSG l’été dernier, certains clubs auraient pu en profiter afin de disputer la Ligue 1 aux Parisiens, bousculés en Ligue des Champions en début de saison. C’est en tout cas l’avis d’Emmanuel Petit. En direct de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi, le champion du monde 1998 a même dénoncé la «soumission» de certains clubs au moment d’affronter le géant parisien.

« Il y avait comme une soumission permanente dans le jeu »

« On peut toujours arguer que lutter contre un club état c’est pas compétitif, et c’est déloyal, il n’y a pas de concurrence possible. On peut le comprendre. Mais quand tu regardes tous les autres championnats européens, c’est aussi toujours les mêmes qui gagnent. Ce que je regrette, c’est qu’avec le changement de projet sportif de l’été dernier, on avait identifié les carences sportives du jeu du PSG, qu’on voyait notamment sur les matchs de Ligue des Champions. A chaque fois je voyais des équipes qui respectaient le PSG, qui les attendait. Il y avait comme une soumission permanente dans le jeu. On arrive déjà vaincu avec la tête du mec qui va perdre », a ainsi lâché l’ancien de l’AS Monaco.