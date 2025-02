PSG : Dembélé déjà menacé par une star ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce 7 février restera longtemps dans la mémoire de Khvicha Kvaratskhelia. Dans une position de numéro 9, le joueur géorgien a inscrit son premier but sous les couleurs du PSG (victoire 4-1 face à l'AS Monaco). En conférence de presse, Luis Enrique a salué la performance de sa recrue, alors qu'Ousmane Dembélé continue d'amasser les buts.

Le trio Bradley Barcola-Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia fait des ravages au PSG. Avant de faire face à son destin européen, le club parisien a remporté une victoire de prestige face à l’AS Monaco ce vendredi. Arrivé il y a quelques jours, le joueur géorgien a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Cela vaut bien les félicitations de Luis Enrique.

La bonne copie de Kvara

« C’est très bon quand on a un joueur comme ça, comme Kvara. Il a tellement de qualités, on le savait, on était sûr de ça. C’est important qu'on lui fasse sentir que c’était un bon moment, qu’on l’a bien incorporé. On a vu qu’il était dans cette équipe, on a vu sa qualité. On rappelle encore que c’est pour progresser en équipe, tous ensemble. On a montré que l’on avait une très bonne équipe et c’est ça qui est très important » a confié Luis Enrique.

Dembélé s'éclate en faux neuf, mais...

La polyvalence de Kvaratskhelia pourrait être un formidable atout pour Luis Enrique, qui pourrait interchanger ses joueurs. Positionné en faux neuf depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé pourrait ainsi retrouver le côté, selon la physionomie des rencontres. « En ce qui concerne Kvara, il peut jouer à n’importe laquelle des trois positions en attaque. Aujourd’hui, il a marqué comme un parfait numéro 9, dans un espace très restreint, sur un petit bout de terrain. Il a été capable de ce coup de génie pour marquer du pied gauche. Ensuite il a fait une passe décisive je crois. Ce sont des choses que nous l’avions déjà vu faire dans son équipe précédente et en sélection, et il est évident qu’il nous aidera à l’avenir » a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse et dans des propos rapportés par Culture PSG.