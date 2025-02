Kylian Mbappé balance sur ses relations avec Griezmann

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, en Espagne, le Real Madrid va accueillir l’Atlético de Madrid dans un choc pour la première place de la Liga. Une rencontre qui opposera notamment deux Français : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et alors que ça a pu être tendu entre les deux par le passé à cause du statut de capitaine des Bleus, ça irait mieux à en croire Mbappé.

Après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait dû choisir un nouveau capitaine pour l’équipe de France. Le brassard était alors disputé par Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Le choix s’est finalement porté sur l’attaquant désormais au Real Madrid, ce que le joueur de l’Atlético de Madrid a eu ensuite un peu de mal à vivre. Suite à cela, la relation entre Mbappé et Griezmann a fait l’objet de nombreuses rumeurs, notamment concernant des tensions. Et la récente retraite internationale du Colchonero n’a fait que rajouter de l’huile sur le feu à ce propos.

« A la fin, nous sommes amis »

A l’occasion du derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ce samedi soir, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront face-à-face. Avant ce choc, le Merengue s’est confié aux médias de son club, évoquant notamment le fait d’affronter son compatriote français. Mbappé a alors fait savoir : « Je pense que c’est facile de jouer contre des joueurs avec qui tu as une bonne relation, ils savent que ce n’est pas personnel. Nous jouons pour défendre nos couleurs et à la fin du match, nous sommes amis. Mais durant le match, ils savent que je vais tout faire pour le Real Madrid et à la fin, nous sommes amis. Mais nous devons gagner ».

« Ça va être un grand match »

A propos du match entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé a par ailleurs confié : « Ça va être un grand match. Ça va être important. C’est la première fois que je vais jouer ce match. J’ai envie de jouer, d’aider l’équipe et j’espère que nous allons gagner. Une préparation spéciale pour le match ? Non, j’ai toujours la même envie de jouer pour gagner. Je suis sûr que ça va être un match important pour nous, pour tous les Madrilènes. Mais au final, l’objectif est toujours le même : gagner. Encore plus quand tu joues l’Atlético de Madrid. On veut gagner et on va tout faire pour ».