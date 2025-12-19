Le PSG veut boucler deux transferts !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une excellente saison, le PSG dispose d’un effectif extrêmement complet, mais qui a récemment été miné par les blessures. Une situation qui pourrait pousser les dirigeants parisiens à recruter sur ce mois de janvier. En tout cas, les hautes sphères parisiennes semblent déjà avoir identifié deux profils au niveau du recrutement.

Vainqueur de la Coupe Intercontinentale cette semaine, le PSG peut désormais se focaliser sur le début d’année 2026. Si en janvier dernier, Paris avait réalisé un énorme coup sur le mercato avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, il n’est pas certain de voir les dirigeants franciliens répéter cette opération en 2026.

Un mercato d’hiver tranquille au PSG En effet, comme le révèle RMC ce vendredi, le PSG a prévu de vivre une période de mercato hivernal plutôt tranquille. Le club parisien ne devrait pas recruter de grand nom en janvier, mais ne devrait pas connaître de départs également. En revanche, il semblerait que les dirigeants aient déjà identifié certains postes à renforcer pour la formation de Luis Enrique.